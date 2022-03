"Contexto político: los caminos para recomponer la unidad"

María Esperanza Casullo es Doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y trabaja como profesora regular de la Universidad Nacional de Río Negro; también ha sido profesora invitada en la Universidad de Richmond y Brown University.

Con un documento titulado "La unidad del campo popular en tiempos difíciles", referentes de la cultura, la política y la comunicación remarcaron la importancia de mantener unido el bloque del Frente de Todos para evitar el retorno del neoliberalismo a la Argentina y la región.

La entrevistada habló en Punto Sur del contexto político del país y del Frente de Todos en particular: “si el gobierno no gana en 2023 va a ser un impacto tremendo y no hay ningún sector que pueda resguardarse”, destacó.

